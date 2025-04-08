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Песков переадресовал министерству обороны вопрос о присутствии ВСУ на территории России

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, касающийся нахождения украинских военных на российской территории.

"Это касается уже непосредственно деталей военной операции, и поэтому такие вопросы должны быть адресованы в Министерство обороны. Вы знаете, что о реальном положении на поле боя мы не даем информации", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские военные присутствуют на территориях Курской и Белгородской областей.

Дмитрий Песков Минобороны Украина Курская область Белгородская область
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