Песков переадресовал министерству обороны вопрос о присутствии ВСУ на территории России

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, касающийся нахождения украинских военных на российской территории.

"Это касается уже непосредственно деталей военной операции, и поэтому такие вопросы должны быть адресованы в Министерство обороны. Вы знаете, что о реальном положении на поле боя мы не даем информации", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские военные присутствуют на территориях Курской и Белгородской областей.