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Минобороны РФ сообщило об освобождении от ВСУ села Гуево в Курской области

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", - сообщает министерство.

За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА, говорится в сообщении военного ведомства.

По его информации, всего за время боевых действий на курском направлении армия Украины потеряла свыше 72 760 военнослужащих.

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Минобороны РФ Курская область
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