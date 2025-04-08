Москва, Пекин и Тегеран координируют позиции по будущему иранской ядерной сделки

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - На консультациях России, Китая и Ирана в Москве 8 апреля стороны скоординируют свои позиции по будущему иранской ядерной сделки, заявил во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Будут рассматриваться различные варианты и сценарии, которые произойдут после истечения срока действия нынешней резолюции СБ ООН 18 октября нынешнего года. Нужно будет смотреть, что будет с ядерной сделкой дальше в условиях нынешней линии США на силовое решение этого вопроса. Три страны координируют свои позиции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, что будет обсуждаться на запланированных консультациях.