В I чтении принят проект о защите от мошенничества под видом благотворительности

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во вторник в первом чтении законопроект об идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через Госуслуги.

Законопроект направлен на защиту граждан "от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций", написал ранее в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, граждане "часто сталкиваются в социальных сетях с объявлениями от имени фондов и иных организаций о сборе денежных средств для помощи в различных ситуациях", в то же время проверить достоверность размещенной информации затруднительно.

"Этим пользуются мошенники, создавая фейковые страницы, копируя аккаунты настоящих организаций и рассылая от их имени сообщения с призывами участвовать якобы в благотворительных проектах. Некоторые социальные сети, мессенджеры предлагают опцию по верификации персональных страниц и сообществ. Однако единого подхода и требований к этому не установлено. Что, в свою очередь, не гарантирует подлинности профилей и контента", - добавил Володин.

Он подчеркнул: "важно обезопасить людей от действий мошенников". "Помогая другим, граждане должны быть уверены, что их средства будут направлены именно на благие цели, а не в карман преступникам", - считает председатель Госдумы.

Законопроектом предусматривается, что некоммерческая организация в форме благотворительного фонда для осуществления своей деятельности или размещения информации о своей деятельности создает официальную страницу в социальных сетях.

Иным некоммерческим организациям предоставляется право на создание своей официальной страницы в социальных сетях и размещения информации о своей деятельности.

Под официальной страницей в социальных сетях понимается персональная страница в определенных правительством РФ информационных системах или программах для электронных вычислительных машин.