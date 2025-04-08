Женщина погибла, упав вместе с ребенком с моста в Забайкалье из-за ветра

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Женщина погибла в Забайкальском крае при попытке перейти с ребенком подвесной мост во время сильного ветра, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает региональное СУ СК России.

Инцидент произошел во вторник. Женщина и ребенок переходили мост между поселком Приисковый и селом Михайловка Нерчинского района. Из-за сильных порывов ветра конструкция раскачивалась, люди не удержались и упали в реку.

"Медицинским работникам не удалось спасти женщину. Ребенку в настоящее время оказывается медицинская помощь. Следователи установят организацию и лиц, в обязанности которых входит обслуживание моста и осуществление контроля за безопасностью граждан", - говорится в сообщении.