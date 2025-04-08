Автографы 59 советских космонавтов выставят на торги

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Коллекцию автографов на фотографиях 59 советских космонавтов, среди которых Юрий Гагарин, Герман Титов и Алексей Леонов, выставят на торги за 100 тыс. рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"В каталоге предстоящих торгов представлена внушительная коллекция автографов советских космонавтов, начиная от Гагарина и до Соловьева, оставленных на большеформатных фотопортретах - всего 66 фотографий (1960-1980 гг.)", - сообщили в пресс-службе аукциона.

В пресс-службе уточнили, что в подборку вошли портреты 59 советских космонавтов и семи иностранцев, в частности, Гагарина, Титова, Андрияна Николаева и Валентины Терешковой, Константина Феоктистова и других. "Стартовая ставка - 100 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе аукциона.

Кроме того, на торги выставлено коллективное фото с автографами ученого, конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева и летчиков первого отряда космонавтов. Как уточнили в пресс-службе, снимок был сделан в санатории на Волге в мае 1961 г. Подписи на нем оставили Гагарин, Титов, Валерий Быковский, Павел Попович и Алексей Леонов. Фотография представлена в раме, под стеклом. Стартовая ставка - 50 тыс. руб.

Среди лотов аукциона за 40 тыс. руб. выставлена брошюра в издательской обложке Константина Циолковского с подписью на титульном листе от Гагарина: "Все предвиденное Циолковским сбывается". В брошюре есть автографы Терешковой, Титова, Владимира Комарова, Бориса Егорова, Павла Беляева.

За 40 тыс. руб. выставлен первый телевизионный снимок Терешковой, полученный с борта корабля "Восток-6". Под фотографией сохранились автографы Гагарина, Николаева и Титова, также имеется факсимильная подпись Терешковой.

За 25 тыс. рублей выставлен цветной постер с портретами экипажа "Союз-Аполлон" (1975 года) и за 6 тыс. рублей - медаль настольная "Союз-Аполлон. 17.7.1975", изготовленная в Финляндии, на аверсе которой изображена состыковка кораблей с подписью: "Apollo 17.7.1975 Союз". Здесь же размещена модель кораблей, зафиксированная на штифте и вращающаяся вокруг него. На реверсе запечатлено рельефное изображение портретов участников полета. На гурте стоит фирменное клеймо "Tillander Finland", перечислены фамилии космонавтов.

Торги состоятся 10 апреля.



