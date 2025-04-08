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Автографы 59 советских космонавтов выставят на торги

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Коллекцию автографов на фотографиях 59 советских космонавтов, среди которых Юрий Гагарин, Герман Титов и Алексей Леонов, выставят на торги за 100 тыс. рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"В каталоге предстоящих торгов представлена внушительная коллекция автографов советских космонавтов, начиная от Гагарина и до Соловьева, оставленных на большеформатных фотопортретах - всего 66 фотографий (1960-1980 гг.)", - сообщили в пресс-службе аукциона.

В пресс-службе уточнили, что в подборку вошли портреты 59 советских космонавтов и семи иностранцев, в частности, Гагарина, Титова, Андрияна Николаева и Валентины Терешковой, Константина Феоктистова и других. "Стартовая ставка - 100 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе аукциона.

Кроме того, на торги выставлено коллективное фото с автографами ученого, конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева и летчиков первого отряда космонавтов. Как уточнили в пресс-службе, снимок был сделан в санатории на Волге в мае 1961 г. Подписи на нем оставили Гагарин, Титов, Валерий Быковский, Павел Попович и Алексей Леонов. Фотография представлена в раме, под стеклом. Стартовая ставка - 50 тыс. руб.

Среди лотов аукциона за 40 тыс. руб. выставлена брошюра в издательской обложке Константина Циолковского с подписью на титульном листе от Гагарина: "Все предвиденное Циолковским сбывается". В брошюре есть автографы Терешковой, Титова, Владимира Комарова, Бориса Егорова, Павла Беляева.

За 40 тыс. руб. выставлен первый телевизионный снимок Терешковой, полученный с борта корабля "Восток-6". Под фотографией сохранились автографы Гагарина, Николаева и Титова, также имеется факсимильная подпись Терешковой.

За 25 тыс. рублей выставлен цветной постер с портретами экипажа "Союз-Аполлон" (1975 года) и за 6 тыс. рублей - медаль настольная "Союз-Аполлон. 17.7.1975", изготовленная в Финляндии, на аверсе которой изображена состыковка кораблей с подписью: "Apollo 17.7.1975 Союз". Здесь же размещена модель кораблей, зафиксированная на штифте и вращающаяся вокруг него. На реверсе запечатлено рельефное изображение портретов участников полета. На гурте стоит фирменное клеймо "Tillander Finland", перечислены фамилии космонавтов.

Торги состоятся 10 апреля.


Литфонд Юрий Гагарин Сергей Королев Герман Титов Валентина Терешкова
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