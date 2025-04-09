Минобороны РФ сообщило об эвакуации жителей села Гуево Курской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные проводят эвакуацию жителей освобожденного от ВСУ курского села Гуево, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск "Север" обеспечивают безопасный вывод жителей в тыловые районы, где им предоставляется необходимая медицинская и гуманитарная помощь", - говорится в сообщении министерства обороны.

По словам военных, люди берут с собой самое необходимое, чтобы потом вернуться в свои дома.

8 апреля российское оборонное ведомство сообщило об освобождении Гуево и его зачистке от оставшихся там украинских военнослужащих, которые не успели покинуть свои позиции.