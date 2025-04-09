Российский бомбардировщик нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Фронтовой бомбардировщик Су-34 поразил пункт временной дислокации вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ в среду.

Авиационное прикрытие обеспечил истребитель Су-35С с управляемыми ракетами класса "воздух-воздух", информирует ведомство.

"По докладу разведки, цель была успешно поражена", - говорится в сообщении.

После выполнения боевого задания экипажи вернулись на аэродром базирования, сообщили военные.

Минобороны в среду распространило кадры с действиями российской авиации в Курской области.