Кадыров заявил, что нападение на полицейских в Чечне курировали из Турции и с Украины

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Гражданин Украины руководил действиями кураторов нападения на полицейских в Ачхой-Мартане, где местный житель атаковал с ножом полицейских, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Провел совещание с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов. Обсуждалось нападение на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане, в результате которого нападавший был ликвидирован на месте. Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров поручил усилить профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма.

"Усилены меры контроля, проводится детальный анализ информационных потоков, включая мониторинг деструктивного контента в сети, который может способствовать радикализации", - добавил Кадыров.

В ночь на 8 апреля в Ачхой-Мартане местный житель совершил нападение на сотрудников патрульно-постовой службы, нанеся им ножевые ранения. Один из полицейских погиб.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ).