Россельхозцентр оценил гибель посевов озимых культур в РФ не более чем в 3%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Гибель посевов озимых культур в РФ в этом году не превышает 3%, свидетельствуют данные Россельхозцентра.

Как сообщается в информлистке ведомства, специалисты обследовали посевы методом отбора монолитов на площади 166,4 тыс. га. В ряде регионов на посевах возникала ледяная корка, что создает риски для будущего урожая. Определенную угрозу представляют и корневые гнили.

Так, в Центральном федеральном округе гибель растений составила 2,6%. В Костромской и Тверской областях у растений из-за образования ледяной корки были замедлены процессы дыхания.

В Южном округе посевы погибли на 2,7% площадей, в Северо-Кавказском - на 1,4%. "Среди патогенов у растений проявились корневые гнили в Чеченской республике. Тонкая ледяная корка была обнаружена на посевах в Кабардино-Балкарии", - говорится в документе.

В Приволжском округе гибель посевов составила в среднем 3%. Ледяная корка была обнаружена на полях в Башкирии, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Кировской, Нижегородской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

В Уральском округе растения погибли на 1%. В Челябинской области были обнаружены ледяная корка и "незначительное проявление корневых гнилей".

В Сибири гибели растений в зимний период не выявлено.

По данным Минсельхоза, озимые под урожай-2025 были посеяны на 20 млн га.



