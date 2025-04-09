Арестован экс-замначальника управления по безопасности Росморречфлота

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Бывший заместитель начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота арестован по делу о получении взяток от коммерсанта, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

Сообщается, что с 2014 по 2022 гг. фигурант получал взятки от учредителя коммерческой организации в виде денежных средств и недвижимого имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе при рассмотрении и утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности в установленной сфере деятельности, выполненных и составленных указанной коммерческой структурой".

В частности, добавили там, в июле 2019 года обвиняемый получил от коммерсанта взятку в виде двух объектов недвижимости в Москве на общую сумму более 8 млн 500 тыс. рублей.

Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении уже бывшего заместителя начальника управления по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки".

В ходе обысков были изъяты денежные средства, предметы и документы.

Решением Дорогомиловского районного суда Москвы бывший чиновник арестован.