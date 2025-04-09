Поиск

Арестован экс-замначальника управления по безопасности Росморречфлота

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Бывший заместитель начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота арестован по делу о получении взяток от коммерсанта, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

Сообщается, что с 2014 по 2022 гг. фигурант получал взятки от учредителя коммерческой организации в виде денежных средств и недвижимого имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе при рассмотрении и утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности в установленной сфере деятельности, выполненных и составленных указанной коммерческой структурой".

В частности, добавили там, в июле 2019 года обвиняемый получил от коммерсанта взятку в виде двух объектов недвижимости в Москве на общую сумму более 8 млн 500 тыс. рублей.

Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении уже бывшего заместителя начальника управления по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки".

В ходе обысков были изъяты денежные средства, предметы и документы.

Решением Дорогомиловского районного суда Москвы бывший чиновник арестован.

Росморречфлот ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Осужденный за смертельное ДТП актер Ефремов вышел из колонии

Осужденный за смертельное ДТП актер Ефремов вышел из колонии
Военная операция на Украине

Над регионами РФ с вечера вторника уничтожили 158 украинских БПЛА

Что произошло за день: вторник, 8 апреля

МИД России анонсировал второй раунд консультаций РФ-США по работе дипмиссий

Хроники событий
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне67 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6157 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });