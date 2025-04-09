Около 3,7 тыс. выпускников напишут итоговое сочинение в среду

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Почти 3,7 тыс. российских школьников напишут итоговое сочинение 9 апреля, сообщили в Рособрнадзоре.

Еще 118 участников - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети-инвалиды и инвалиды - будут в этот день писать изложение, говорится в телеграм-канале ведомства.

Там отмечается, что 9 апреля итоговое сочинение (изложение) смогут написать те, кто раннее получил "незачет", был удален за нарушение, не явился или не завершил работу по уважительной причине, подтвержденной документально.

В Рособрнадзоре пояснили, что успешное написание итогового сочинения или изложения является одним из условий допуска к ГИА-11. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо итогового сочинения вправе выбрать изложение.

Большинство выпускников успешно написали сочинение или изложение ранее в основной срок 4 декабря 2024 года и дополнительный срок 5 февраля 2025 года, напомнили в ведомстве.

