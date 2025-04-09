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Лавров 11 апреля примет участие во встрече глав МИД стран Центральной Азии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 апреля примет участие во встрече глав МИД государств Центральной Азии в Алма-Ате, сообщила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"11 апреля в Алма-Ате министр российского внешнеполитического ведомства примет участие в первом в этом году заседании совета министров иностранных дел СНГ. Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, обсудят приоритеты и направления интеграционного взаимодействия в формате содружества в текущем году", - сказала она в ходе брифинга.

"Основное внимание будет уделено подготовке к празднованию в государствах-участниках содружества 80-летия победы в Великой Отечественной войне и другим вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества, а также тематике укрепления пограничной безопасности", - отметила Захарова.

Кроме того, Лавров примет участие в восьмой встрече глав МИД государств Центральной Азии.

"Планируется обсудить широкий круг наиболее актуальных для России и стран центральной Азии вопросов политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия в шестистороннем формате. Предполагается обмен мнениями по ключевым международным проблемам под углом зрения координации шагов в целях их решения укрепления безопасности и стабильности в центрально-азиатском регионе", - сказала Захарова.


МИД РФ Сергей Лавров СНГ
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