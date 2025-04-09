Лавров 14 апреля примет участие во встрече координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Встреча Группы друзей в защиту Устава ООН пройдет в Москве в ближайший понедельник, в ней примет участие глава МИД России Сергей Лавров, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Москве в третьей встрече национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН", - сказала она в среду на брифинге.

По словам дипломата, "в рамках московской встречи имеется в виду рассмотреть ключевые вопросы ее повестки, включая искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях, ну и, конечно, отдельное внимание предполагается уделить наиболее актуальным страновым и региональным сюжетам".

"Будут обсуждаться перспективы дальнейшего наращивания эффективности и географической представленности этого объединения", - сообщила Захарова.

Кроме того, как отметила дипломат, 15 апреля Лавров откроет комплексную выставку "Юбилейный год: от Мексики до Аргентины". "Приурочено это событие к круглым датам установления дипломатических отношений с большой группой латиноамериканских государств", - сказала Захарова.

По ее словам, в выставке будут представлены копии документов из архива внешней политики России, посвященные установлению дипотношений с латиноамериканскими странами и материалы, демонстрирующие развитие многопланового сотрудничества со странами регионами.

"16 апреля под председательством главы российского внешнеполитического ведомства состоится 44-е заседание Совета глав субъектов РФ при МИД, в котором примут участие губернаторы, руководящие сотрудники администрации президента, федеральных органов исполнительной власти", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что планируется "подробно обсудить проблематику переселения в Россию граждан недружественных государств". "По данному вопросу будут приняты рекомендации информационного, правового, организационного характера для выстраивания системной работы в данной сфере", - отметила Захарова.