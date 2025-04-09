Саперы обезвреживают обломки сбитых в Северной Осетии беспилотников

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Неразорвавшиеся боевые заряды обнаружены на некоторых из 15 сбитых накануне над Северной Осетией беспилотниках, специалисты занимаются их разминированием, сообщил в среду глава республики Сергей Меняйло.

"На отдельных из 15 сбитых БПЛА не разорвались боевые заряды. Сейчас место падения обломков беспилотников оцеплено. Взрывотехники осматривают фугасы. В целях безопасности заряды будут обезврежены методом подрыва на месте", - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он отметил, что жизни и здоровью гражданского населения ничего не угрожает.

Ранее сообщалось об отражении атаки украинских беспилотников в Моздокском районе Северной Осетии: уничтожено 15 БПЛА, пострадавших и разрушений на земле нет.