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Саперы обезвреживают обломки сбитых в Северной Осетии беспилотников

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Неразорвавшиеся боевые заряды обнаружены на некоторых из 15 сбитых накануне над Северной Осетией беспилотниках, специалисты занимаются их разминированием, сообщил в среду глава республики Сергей Меняйло.

"На отдельных из 15 сбитых БПЛА не разорвались боевые заряды. Сейчас место падения обломков беспилотников оцеплено. Взрывотехники осматривают фугасы. В целях безопасности заряды будут обезврежены методом подрыва на месте", - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он отметил, что жизни и здоровью гражданского населения ничего не угрожает.

Ранее сообщалось об отражении атаки украинских беспилотников в Моздокском районе Северной Осетии: уничтожено 15 БПЛА, пострадавших и разрушений на земле нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Сергей Меняйло Северная Осетия
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