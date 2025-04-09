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Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" нанесли удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской и Харьковской областях, потери украинской армии составили до 120 военнослужащих, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Петрушевка, Степок, Турья, Окоп, Угроеды, Миропольское и Проходы Сумской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, на харьковском направлении нанесены удары по четырем бригадам и одному полку ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Ковали, Волчанск, Золочев Харьковской области и города Харьков.

"Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка разминирования УР-77, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина Сумская область Харьковская область
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