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Песков заявил о тенденции к политическим гонениям в Европе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Европе проявляется тенденция к гонениям в отношении политиков, мнение которых выходит за пределы мейнстрима, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, в последние месяцы все более выпукло проявляется тенденция на политические гонения в европейских странах и европейских институтах. Политические гонения в отношении тех политиков, мнение которых выходит за пределы мейнстрима", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что против вице-премьера Сербии Александра Вулина в Европе собираются ввести санкции после его слов о том, что Белград не будет вступать в конфликт с Россией ради членства в ЕС.

"Здесь можно выразить только сожаление. Европейцы не должны так делать. Они сами выходят за стандарты того, что всегда называли демократией, за стандарты того, чему они всегда пытались поучать другие страны, в том числе и нас. Здесь зрелище достаточно печальное", - отметил он.

Дмитрий Песков ЕС Сербия Александр Вулин
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