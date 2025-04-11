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Над Белгородской и Курской областями нейтрализовано за ночь 30 беспилотников ВСУ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу российские военные уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 - над территорией Курской области, пять - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ Белгородская область Курская область беспилотники ВСУ
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