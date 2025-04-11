ФАС подготовила проект постановления о регуляторных контрактах в газоснабжении

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба подготовила проект постановления правительства о регуляторных контрактах в газоснабжении ("О соглашениях об условиях осуществления регулируемых видов деятельности в области газоснабжения").

Проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Он подготовлен во исполнение принятых в декабре 2024 года поправок в закон "О газоснабжении в РФ" (28.12.2024 № 528-ФЗ) и определяет правила и порядок заключения регуляторного контракта, вносит изменения в ряд актов правительства.

В соответствии с принятым законом регулирование тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям может осуществляться на основе регуляторных контрактов. Контракт заключается между федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, высшим исполнительным органом региона и газораспределительной организацией. Срок действия - не менее 3 и не более 10 лет.

На нормативном уровне регуляторные контракты в России уже предусмотрены для сфер электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Регуляторный контракт в уже действующей законодательной практике - это соглашение между государственным органом и регулируемой организацией, при котором на весь срок действия контракта фиксируется нормативная основа тарифообразования в обмен на инвестиции регулируемого субъекта.

Заключать регуляторные контракты и в газоснабжении стало возможным с сентября 2021 года, когда вышло постановление правительства (от 13.09.2021 № 1549), в котором было убрано замечание о том, что ФАС при установлении регулируемых тарифов на услуги по транспортировке газа не должна учитывать расходы, связанные со строительством объектов газотранспортных и газораспределительных сетей, а также расходы на реализацию межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

"Введение института регуляторных контрактов в сфере газоснабжения позволит увеличить темпы газификации регионов за счет привлечения дополнительных источников финансирования региональных программ газификации, обеспечить социально-экономическое развитие регионов, эффективное функционирование и развитие экономики путем развития сетей газораспределения и газопотребления, увеличение объемов поставки газа при соблюдении установленных параметров надежности и качества оказания услуг, баланса спроса и предложения", - ожидает законодатель.

С 2019 года между ФАС, главами более десяти регионов, а также газораспределительными организациями заключены регуляторные контракты в сфере газоснабжения, в том числе во Владимирской, Тюменской, Ростовской областях, в Пермском крае, в республиках Башкортостан и Татарстан. По данным ФАС, ранее заключенные 14 регуляторных контрактов позволили привлечь 6,95 млрд рублей на ускорение темпов реализации программ газификации.

В частности, Тюменская область заключала регуляторный контракт в инициативном порядке в 2019 году на пять лет. Он не был продлен, так как не было прямой нормы в законе о газоснабжении о возможности заключения регуляторных контрактов. После принятия нового закона область надеется в рамках новой нормы заключить новый регуляторный контракт.