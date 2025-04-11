Ксения Собчак привлечена к административной ответственности из-за неоплаченной парковки

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Крылатского района Москвы оштрафовал Ксению Собчак за уклонение от оплаты ранее назначенного ей штрафа.

"Суд признал Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении административного

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей", - сообщили в суде.

В суде подробностей дела не сообщили, однако по данным "Интерфакса" поводом для административного дела стал проигнорированный Собчак штраф в 5 тыс. рублей за неоплату парковки, выписанный ей осенью прошлого года.