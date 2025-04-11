Российские военные за неделю сбили 1,2 тыс. дронов ВСУ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за неделю сбили 1,2 тыс. украинских беспилотников, 27 управляемых авиабомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы HIMARS ВСУ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ.