Суд оставил в силе освобождение "Росгосстраха" от выплаты за пропавшие на Украине вагоны

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление апелляции, которое отменяло решение суда первой инстанции в споре между ООО "Репетек" и ПАО СК "Росгосстрах" о взыскании 236,9 млн рублей, информация о принятом судебном акте размещена в судебной картотеке.

Спор шел о страховой выплате за застрахованные "Росгосстрахом" по имущественным рискам железнодорожные вагоны, которые были национализированы по решению украинского суда. Истец по делу (№А41-64452/23), компания "Репетек", владела вагонами на праве финансовой аренды, лизингодателем являлось ООО "Открытый лизинг". Эта компания, а также арендатор вагонов, компания "Эколайн", были привлечены к делу в качестве третьих лиц.

Арбитражный суд Московской области исковые требования о страховой выплате за утраченные вагоны полностью удовлетворил решением от 4 августа 2024 года.

Обстоятельства дела

Договоры страхования имущественных рисков 84 вагонов заключались в 2020-2021 годах. Согласно аргументам истца, в начале 2022 года вагоны были похищены неустановленными лицами, о чем страховщик был уведомлен. По факту хищения представитель истца - арендатор вагонов, ООО "Эколайн", подал заявление о преступлении в подразделение МВД на станции Москва-Павелецкая. По заявлению было возбуждено уголовное дело, "Эколайн" было признано потерпевшим, и как следовало из материалов суда, "до настоящего времени вагоны не найдены и не возвращены во владение ООО "Репетек".

Сумма иска и страхового возмещения, полагающаяся истцу, была определена в размере более 265,3 млн руб. на основании отчета ООО "ЭсАрДжи-Консалтинг". Истец настаивал на том, что хищение произошло в результате противоправных действий третьих лиц.

"Репетек" направил в адрес "Росгосстраха" заявление о выплате страхового возмещения. Это заявление страхователя было оставлено страховщиком без рассмотрения, что послужило основанием для обращения уже с претензией. Претензионные требования страхователя были также оставлены без удовлетворения, что и побудило истца обратиться в арбитражный суд.

Аргументируя свою позицию в суде, "Росгосстрах" представил документ о национализации пропавших вагонов. На постановление Шевченковского районного суда Киева от 11 апреля 2022 года об аресте вагонов представители страховщика, согласно судебным материалам, ссылались как на основание для освобождения от выплаты страхового возмещения.

Однако Арбитражный суд Московской области обратил внимание, что это постановление "было вынесено почти спустя два месяца после хищения вагонов и не явилось причиной возникновения вреда". Страховые случаи - хищение спорных 84 вагонов - наступили не позднее 24 февраля 2022 года, отметил суд, и удовлетворил требование "Репетека" о взыскании с "Росгосстраха" выплаты в размере 236,7 млн рублей.

Основания для изменения решения

"Росгосстрах" обжаловал это решение, и апелляционный суд вердикт суда первой инстанции отменил. "Оценив представленные доказательства, приняв во внимание проведение специальной военной операции на территории Украины, а также вступившие в законную силу судебные акты Украины об аресте спорных вагонов", апелляция постановила, что "оснований для выплаты страхового возмещения не имеется".

Апелляционный суд сослался на статью 964 ГК, из которой следует, что "если законом или договором страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил, в том числе, вследствие военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное". Также страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения "за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов (пункт 2 статьи 964 ГК).

Украина 24 февраля 2022 года ввела военное положение, и с этого дня вся территория страны является зоной военного конфликта, говорится в материалах суда. Также отмечается, что факт осуществления на территории Украины после 24 февраля национализации имущества России и ее резидентов является общеизвестным, а возможность хищения исчезнувших вагонов до этой даты, то есть вне связи с военной операцией, материалами дела не подтверждается.

"Репетек" подал кассационную жалобу, которая была рассмотрена 27 марта.

В опубликованном постановлении говорится, что в ходе рассмотрения обстоятельств спора и решений судов первой и второй инстанций "кассационная коллегия не усмотрела оснований не согласиться с выводами суда апелляционной инстанции и признает, что судом спор разрешен в соответствии с установленными обстоятельствами и представленными доказательствами при правильном применении норм материального и процессуального права". Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда по спору о хищении вагонов оставлено без изменения, кассационная жалоба "Репетека" - без удовлетворения.