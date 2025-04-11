Минобороны РФ оценило потери ВСУ на курском направлении более чем в 235 военных

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В течение суток на курском направлении вооруженные силы Украины потеряли более 235 человек, всего за время боевых действий там - свыше 73,6 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"За сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерная машина", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 73 645 военнослужащих", - сообщили в российском военном ведомстве.

По его информации, в ходе наступательных действий в Курской области подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районе села Горналь и хутора Олешня.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Водолаги, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области", - сказано в сообщении Минобороны.