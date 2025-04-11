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Путин отметил важнейшую роль ВМФ в обеспечении безопасности России

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Военно-морской флот играл и продолжает играть важнейшую роль в защите национальных интересов России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Военно-морской флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите её национальных интересов, - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота.

"И сегодня, и в перспективе наши корабли должны быть способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что совершенствованию военно-морского флота уделяется серьезное постоянное внимание.

В ходе совещания, по словам президента, будет определен ряд приоритетных задач на будущее, рассмотрены вопросы развития кораблестроения.

Владимир Путин ВМФ
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