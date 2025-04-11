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Генпрокурор РФ на следующей неделе посетит с визитом ОАЭ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов нанесет рабочий визит в Объединённые Арабские Эмираты, запланированы переговоры с руководством страны, сообщил официальный представитель российского надзорного ведомства Андрей Иванов.

"Игорь Краснов на следующей неделе посетит с рабочим визитом Объединённые Арабские Эмираты. Первая международная командировка в этом году", - написал Иванов в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, у Краснова запланированы встречи с руководством ОАЭ.


Генпрокуратура РФ Игорь Краснов ОАЭ
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