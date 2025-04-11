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Естественная убыль населения РФ за январь-февраль снизилась на 8,3% до 118,9 тыс. человек

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе-феврале 2025 года сократилась на 8,3% по сравнению с январем-февралем 2024 года, составив 118,9 тыс. человек, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-февраль 2024 года естественная убыль населения равнялась 129,7 тыс. человек.

Число родившихся в январе-феврале 2025 года снизилось на 2,9%, до 195 тыс. 432 детей с 201 тыс. 345 детей в январе-феврале 2024 года.

Число умерших в РФ в январе-феврале 2025 года стало меньше на 5,0%, а именно - 314 тыс. 371 человек вместо 331 тыс. 83 человек в январе-феврале 2024 года.

Как сообщалось, естественная убыль населения за 2024 год составила 599,5 тыс. человек.

Численность населения РФ на 1 января 2025 года оценивалась на уровне 146 млн 119,9 тыс. человек. Росстат производит оценку численности населения "без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям".

Росстат
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