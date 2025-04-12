Кабмин выделил более 520 млн руб. на завершение строительства домов в новых регионах

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 520 млн рублей из резервного фонда кабмина новым регионам на завершение строительства домов, застройщики либо собственники которых не определены, сообщается на сайте правительства в субботу.

Отмечается, что "средства будут направлены Донецкой Народной Республике и Запорожской области. С их помощью будет завершено строительство многоквартирных домов в Донецке и Мелитополе".

"Работа ведется в рамках государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", которая была утверждена правительством в конце 2023 года. В программе предусмотрены мероприятия по строительству и восстановлению жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата", - говорится в сообщении.

10 апреля на заседании правительства Мишустин при обсуждении вопроса заявил, что задача программы поднять уровень жизни регионов. "Будем и дальше делать всё необходимое для активного развития регионов, чтобы в целом уровень жизни там был не ниже среднего по стране. На это нацелена программа", - отметил премьер.