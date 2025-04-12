Авиарейс Azur Air из Сочи в Пхукет вылетел с задержкой в 38 часов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Пассажиры авиарейса ZF-2967 (Azur Air) вылетели из Сочи в Пхукет, сообщает пресс-служба аэропорта в субботу.

Как говорится в сообщении, вылет состоялся сегодня, в 11:42 на резервном воздушном судне.

Ранее сообщалось, что авиарейс Сочи-Пхукет должен был вылететь 10 апреля в 21:30.

Отмечается, что "перенос рейса с 10 апреля был связан с техническими причинами, потребовавшими замены воздушного судна в целях обеспечения безопасности полетов".