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Число осужденных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы превысило 90 человек

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Ставрополе Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор еще пятерым жителям Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Баширу Газимагомедову, Мирзабеку Гамзабекову, Сайпутдину Гасанханову, Микайлу Мисриханову и Юсупу Шамилову назначены сроки лишения свободы от 8 лет до 10 лет и 2 месяцев в колонии общего режима. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках), ч. 3 ст. 263.1 УК (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры).

Вечером 29 октября 2023 года аэропорт Махачкалы закрылся из-за проникновения неизвестных на перрон. Толпа людей искала пассажиров, прибывших рейсом Тель-Авив - Махачкала. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них пострадали.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края.

С августа 2024 года на Кубани и Ставрополье были осуждены в общей сложности 88 человек на сроки от 4,5 до 10 лет и 6 месяцев. Таким образом, с учетом последнего приговора, к настоящему времени по делу осуждены уже 93 человека.

В СКР сообщали, что собраны доказательства причастности к произошедшему 142 человек.

В розыск объявлены семь человек, в том числе трое предполагаемых организаторов преступления.

Дагестан Израиль Махачкала СКР Ставрополь
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