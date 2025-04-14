Участник украинского нацбатальона получил в Ростове-на-Дону 12 лет заключения

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Вадима Тивоненко - бойца украинского националистического батальона, признанного террористическим и запрещенного в РФ, - к 12 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Из них в тюрьме он проведет 3 года, в исправительной колонии строгого режима - 9 лет..

Судом установлено, что Тивоненко был призван на военную службу в ВСУ по мобилизации, после чего добровольно перевелся в один из националистических батальонов и в районе населенного пункта Ивановское Донецкой народной республики участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих.

Отмечается, что Тивоненко взяли в плен в августе 2024 года, при этом он оказывал активное сопротивление.

Ему инкриминировали ч 2 ст 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

Приговор в законную силу пока не вступил.