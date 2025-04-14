Кабмин продлил до апреля 2026 года запрет публикации статистики по добыче нефти и газа

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило до 1 апреля 2026 года приостановку публикации статистики по добыче нефти, газа и конденсата. Об этом говорится в распоряжении №894-р от 12 апреля 2025 года, опубликованном на официальном сайте правовых актов.

Публикация этих сведений, была приостановлена в апреле 2023 года сроком до 1 апреля 2024 года; год назад действие нормы было продлено до 1 апреля 2025 года.

Как сообщалось, Росстат не публикует ежемесячную, ежеквартальную и годовую статистику по добыче нефти, газа и газового конденсата, а также по производству нефтепродуктов.