Корабли Балтфлота провели учение с условными пусками ракет "Калибр" и "Москит"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Экипажи кораблей Балтфлота выполнили электронные (условные) ракетные пуски по кораблям "противника" на Балтике, заявили в пресс-службе флота во вторник.

"В морских полигонах Балтийского флота малый ракетный корабль "Зеленый Дол" и ракетный катер "Моршанск" выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр" и "Москит" по мишеням, имитирующим боевые корабли условного противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, в результате электронных пусков все назначенные цели были поражены.

"В ходе выполнения учебно-боевых задач экипажи кораблей также произвели артиллерийские стрельбы по морским целям, имитирующим безэкипажные катера противника", - сообщили в пресс-службе.

Ранее во вторник Балтфлот заявил о начале учений по защите судоходства в Балтийском море. К учению привлечено до 20 кораблей и судов, порядка 5 тысяч военнослужащих, около 10 самолётов и вертолетов, а также до 100 единиц боевой и специальной техники.

Учения плановые, они продлятся несколько дней, сообщал штаб Балтфлота.

По официальной информации, "Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности. Этими ракетами оснащают российские корабли и подводные лодки.

"Москит" - разработанная в советское время противокорабельная крылатая ракета.



