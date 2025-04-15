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Росавиация продлила аэропорту "Храброво" режим "открытого неба"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Росавиация продлила АО "Аэропорт "Храброво" режим "открытого неба" седьмой степени свободы воздуха.

"Для аэропорта Калининграда (Храброво) продлен режим "открытое небо". Данный режим будет действовать в течение пяти лет с 15 апреля 2025 года", - сообщила пресс-служба аэропорта.

Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда, используя пятую и седьмую свободы воздушного пространства. С продлением режима "открытого неба" аэропорт продолжит работу по организации сотрудничества с иностранными авиакомпаниями по тем направлениям, по которым есть разрешение на выполнение полетов с учетом текущей ситуации.

В настоящее время в/из аэропорта Калининграда международные рейсы выполняют две авиакомпании: "Белавиа" (в Минск) и египетская Almasria Universal Airlines (в Хургаду и Шарм-эль-Шейх).

Отмечается, что режим открытого неба седьмой степени "свободы воздуха" позволяет авиакомпаниям выполнять перевозки пассажиров и грузов между двумя иностранными государствами без посадки в стране регистрации перевозчика, а также без ограничений по паритету частот, что способно существенно повысить транспортную доступность региона.

Режим открытого неба пятой степени "свободы воздуха" дает право совершать рейсы между двумя иностранными государствами как часть полета к себе в страну или из нее.

Пассажиропоток АО "Аэропорт "Храброво" по итогам 2024 года вырос на 11,9% относительно показателя предыдущего года - до 4 млн 814,4 тыс. человек.

Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт".

Росавиация Калининград Храброво
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