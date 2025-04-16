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Минобороны РФ сообщило об уничтожении семи дронов ВСУ над Ивановской областью

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в среду в период с 8:00 до 9:40 сбили семь украинских беспилотников в небе над Ивановской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь власти Ивановской области сообщили, что силами ПВО Минобороны России в Шуе отражается атака беспилотников.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ответственные службы занимаются ликвидацией последствий", - информирует пресс-служба правительства региона.

Администрация Шуи в своем телеграм-канале призвала жителей нескольких улиц временно не выходить из домов.

Отмечается, что все службы работают в усиленном режиме.


Минобороны РФ Ивановская область ВСУ Шуя
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