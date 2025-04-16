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Российские военные оценили суточные потери ВСУ на курском направлении в 160 человек

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Украина продолжает нести потери на курском направлении, за сутки они составили до 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО, заявили в военном ведомстве в среду.

Минобороны РФ сообщило, что нанесено поражение подразделениям восьми украинских бригад в районе населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Марьино, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 74,6 тыс. человек.

Минобороны РФ
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