Поиск

Закон о "мокром" лизинге самолетов у иностранных авиакомпаний одобрен Совфедом

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий российским авиакомпаниям арендовать самолеты вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний, то есть брать их в так называемый "мокрый" лизинг.

При выполнении международных перевозок договор аренды воздушного суда с экипажем между эксплуатантом и иностранной компанией, выступающей в качестве арендодателя или арендатора, должен соответствовать национальному законодательству государств сторон договора и положениям международных договоров РФ, сказано в законе. Воздушное судно при этом допускается к перевозке при наличии разрешения на эксплуатацию, выданного уполномоченным органом РФ.

Закон в этой части вступит в силу со дня его официального опубликования.

В сентябре прошлого года в РФ был принят закон о "мокром" лизинге, который разрешил аренду самолетов вместе с экипажем только между российскими авиакомпаниями и только для внутренних рейсов. Арендаторам этот механизм помогает наращивать провозные емкости, например, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов. Для арендодателя это возможность снизить расходы на коммерческое управление парком и фонд оплаты труда. Первую такую сделку в конце прошлого года совершил "Аэрофлот" : компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у авиакомпании iFly.

С инициативой распространить "мокрый" лизинг и на внешние рынки выступал также "Аэрофлот" . Это позволило бы российским перевозчикам арендовать лайнеры у иностранных компаний, пояснял гендиректор группы Сергей Александровский. В Минтрансе вскоре заявили о подготовке соответствующего законопроекта. Его принятие ожидается до конца 2025 года, анонсировал глава ведомства Роман Старовойт.

Согласно прогнозу Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году может сократиться почти на 2%, до 109,7 млн пассажиров. Как пояснял руководитель ведомства Дмитрий Ядров, речь идет "о минимальной планке, которую мы должны обеспечить". Потенциал роста перевозок, отмечал он, - в развитии механизма "мокрого" лизинга.

Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Задержан бывший губернатор Курской области Смирнов

Задержан бывший губернатор Курской области Смирнов

Совфед одобрил закон о возможности судить находящихся за рубежом за фейки о ВС РФ

Совфед одобрил полный запрет на образовательную деятельность для иноагентов

Ставка ЦБ РФ

Костин считает, что ставка ЦБ находится уже на предельном уровне

Костин считает, что ставка ЦБ находится уже на предельном уровне

Два новых коэффициента при расчете цены полисов ОСАГО для мотоциклистов вступят в силу с 17 апреля

Два новых коэффициента при расчете цены полисов ОСАГО для мотоциклистов вступят в силу с 17 апреля

Магнитная буря зафиксирована на Земле

Ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняты

Ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняты
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6198 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне78 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });