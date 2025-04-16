Поиск

Украинские БПЛА атаковали ряд населенных пунктов в Белгородской области

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке беспилотники ВСУ на ряд населенных пунктов региона, о пострадавших не сообщается.

"В селе Муром Шебекинского округа дрон атаковал недействующий объект торговли - здание полностью уничтожено огнем", - написал губернатор в своем телеграм-канале вечером в среду.

Гладков также сообщил, что в районе села Белянка беспилотник ударил по грузовому автомобилю.

"В поселке Красная Яруга от удара FPV-дрона повреждено остекление административного здания", - написал глава региона.

Вследствие атаки второго дрона повреждены два припаркованных автомобиля, а также остекление частного домовладения, написал глава региона, добавив, что третий дрон атаковал частный дом.

Гладков также сообщил, что в результате атаки БПЛА в селе Мокрая Орловка была повреждена линия электропередачи, из-за чего часть домов осталась без света.

"Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - добавил губернатор.

В селе Волчья Александровка вследствие атаки дрона было повреждено частное домовладение, написал Гладков. В Белгородском районе в селе Николаевка дрон атаковал грузовой автомобиль.

"В селе Красный Октябрь дрон ударил по сельхозпредприятию - повреждены остекление и фасад административного здания", - сообщил глава региона.

Губернатор также написал, что в Борисовском районе в селе Берёзовка в результате атаки беспилотника были повреждены частный дом и хозпостройка.

"В селе Байцуры от детонации дрона возле частного дома перебита газовая труба", - написал Гладков, добавив, что "утечка газа устранена".

Белгородская область беспилотники ВСУ атака
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поблагодарил руководство ХАМАС за освобождение заложников

Путин проводит встречу с освобожденными из плена ХАМАС гражданами России

Что произошло за день: среда, 16 апреля

Минтруд России сократил список профессий для упрощенного получения ВНЖ до 29

Бывший курский губернатор Смирнов арестован на два месяца

Трамп продлил на год запрет принимать связанные с Россией суда в портах США

Экс-губернатор Курской области Смирнов обвиняется в мошенничестве на 1 млрд руб.

Экс-губернатор Курской области Смирнов обвиняется в мошенничестве на 1 млрд руб.

Инфляция в России в годовом выражении осталась на уровне 10,34%

Инфляция в России в годовом выражении осталась на уровне 10,34%

Меру пресечения бывшему курскому губернатору Смирнову выберет суд в Москве

Обеспеченность российских компаний кадрами в I квартале 2025 года снизилась

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6200 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне78 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2243 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });