Украинские БПЛА атаковали ряд населенных пунктов в Белгородской области

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке беспилотники ВСУ на ряд населенных пунктов региона, о пострадавших не сообщается.

"В селе Муром Шебекинского округа дрон атаковал недействующий объект торговли - здание полностью уничтожено огнем", - написал губернатор в своем телеграм-канале вечером в среду.

Гладков также сообщил, что в районе села Белянка беспилотник ударил по грузовому автомобилю.

"В поселке Красная Яруга от удара FPV-дрона повреждено остекление административного здания", - написал глава региона.

Вследствие атаки второго дрона повреждены два припаркованных автомобиля, а также остекление частного домовладения, написал глава региона, добавив, что третий дрон атаковал частный дом.

Гладков также сообщил, что в результате атаки БПЛА в селе Мокрая Орловка была повреждена линия электропередачи, из-за чего часть домов осталась без света.

"Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - добавил губернатор.

В селе Волчья Александровка вследствие атаки дрона было повреждено частное домовладение, написал Гладков. В Белгородском районе в селе Николаевка дрон атаковал грузовой автомобиль.

"В селе Красный Октябрь дрон ударил по сельхозпредприятию - повреждены остекление и фасад административного здания", - сообщил глава региона.

Губернатор также написал, что в Борисовском районе в селе Берёзовка в результате атаки беспилотника были повреждены частный дом и хозпостройка.

"В селе Байцуры от детонации дрона возле частного дома перебита газовая труба", - написал Гладков, добавив, что "утечка газа устранена".