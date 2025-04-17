Предложение новостроек Подмосковья упало до минимума с 2020 года

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Объем предложения новостроек в Подмосковье упал до минимума за пять лет, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"В настоящее время покупателям предлагается 18,59 тыс. квартир против 41,55 тыс. шт. в 2020 г. - предложение стало меньше на 55% и находится на минимальном значении", - говорится в исследовании компании.

Если рассматривать показатели с начала 2025 г., то экспозиция сократилась на 13%.

Среди районов с самыми высокими показателями объемов первичного предложения эксперты выделили городские округа Ленинский с 19,2% от общего объема предложения, Мытищи с 17,1% и Красногорск с 11%. В пятерку лидеров входят городские округа Люберцы и Одинцовский, на которые приходятся 10,8% и 9,9% соответственно. Совокупно в перечисленных локациях представлено 68% новостроек Московской области.

Меньше всего предложения (меньше 0,1% от общего объема) в округах Чехов, Егорьевск, Можайский, Орехово-Зуевский, Луховицы.

Эксперты компании отмечают, что за пять лет медианная цена квадратного метра в Подмосковье поднялась в два раза - с 99,9 тыс. руб. до 200,5 тыс. руб. Самая высокая цена 1 кв.м в среднем по области составляет 220,9 тыс. руб., самая низкая - 52 тыс. руб.

Самая высокая средняя цена 1 кв.м нового жилья зафиксирована в городском округе Мытищи: она составляет 220,9 тыс. руб., на втором месте Красногорск с 219,5 тыс. руб., на третьем - Одинцовский, где кв.м стоит в среднем 217,6 тыс. руб. За ними следуют Люберцы (208,4 тыс. руб.) и Химки (206,9 тыс. руб.).

Наиболее бюджетное жилье представлено к продаже в Чеховском округе, здесь 1 кв.м имеет медианную стоимость 52 тыс. руб. Немного дороже 1 кв.м оценивается в городском округе Коломенский - в среднем 82,7 тыс. руб. Далее по списку городские округа Серпухов (в среднем 89,4 тыс. руб. за 1 кв. м), Воскресенск (90,9 тыс. руб.) и Ступино (101,8 тыс. руб.)

"Подъем стоимости первичного жилья и уменьшение предложения в Подмосковье происходят в рамках общей тенденции рынка новостроек - при отсутствии льготной ипотеки в первую очередь вымываются бюджетные лоты, остаются более дорогие, и средние цены растут; девелоперы затормозили вывод новых проектов, потому что сохранять его в условиях охлаждения спроса нецелесообразно", - объяснил руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов.

Он добавил, что повышение стоимости первичного жилья в области также объясняется сокращением сравнительно недорогого предложения от локальных девелоперов: такие проекты ранее возводились на существенном удалении от МКАД, и в них продавались объекты по низким ценам. Этих проектов стало гораздо меньше, соответственно, средняя стоимость увеличилась.