"Группа Астра", Haulmont и Axiom JDK запустили платформу открытой среды разработки OpenIDE

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра", АО "Аксиом" (Axiom JDK) и ООО "Хоулмонт" (Haulmont) официально запустили платформу открытой среды разработки OpenIDE на базе совместного предприятия ООО "Открытая среда разработки", говорится в сообщении компаний.

ООО было создано в конце марта 2025 года. Компании-основатели получили в "Открытой среде разработки" по 33,33% долей. Уставный капитал ООО - 120 тысяч рублей.

"Создание совместного предприятия - это следующий шаг на пути развития партнерства между "Группой Астра" и компаниями Haulmont (создает инструменты для разработчиков) и Axiom JDK (разрабатывает и поддерживает платформу Java) для создания и развития открытой российской среды разработки - OpenIDE, - отмечали ранее "Интерфаксу" в пресс-службе "Группы Астра". - Целью проекта является удовлетворение в полном объеме потребностей российского рынка в современной, безопасной и лицензионно чистой среде разработки".

Создание платформы OpenIDE было запущено этими тремя компаниями во второй половине 2024 года, после того, как чешская JetBrains закрыла для российских пользователей сервис IntelliJ IDEA (открытая среда разработки на Java, работает по модели freemium). Для работы над OpenIDE было создано некоммерческое партнерство. К настоящему времени платформа находится на этапе бета-тестирования.

В рамках проекта Haulmont выпускает бесплатную версию плагина Amplicode, которая обеспечит в OpenIDE базовую поддержку Spring Framework (используется для разработки бизнес-приложений на Java), а Axiom JDK предоставляет свободный доступ для разработки к своей Java-платформе. Кроме того, в ближайшее время планируется обеспечить интеграцию OpenIDE с платформой для работы с исходным кодом GitFlic (решение компании "Ресолют", входит в "Группу Астра").

В сообщении компаний отмечается, что они рассчитывают привлечь к участию в проекте другие заинтересованные компании, которые смогут не только внести свой вклад в OpenIDE на благо сообщества российских разработчиков, но и предложить свои продукты пользователям платформы.

Гендиректоров новой компании стал Федор Сазонов, который ранее руководил, в частности, разработкой решений для работы с ключевыми клиентами в Сбербанке.

В "Группе Астра" "Интерфаксу" подчеркнули, что проект OpenIDE является некоммерческим и не планирует введение платной подписки или лицензий. "Для учредителей реализация данного проекта и инвестиции в инженерные ресурсы в эту важную для рынка задачу положительно скажутся на предложении и продвижении их коммерческих продуктов, - сказали в "Группе Астра". - Дополнительно могут появляться платные плагины или интеграции, расширяющие функциональность платформы. В разработке таких решений могут участвовать как учредители, так и сторонние разработчики".

По оценке компаний, OpenIDE может быть интересен более чем 200 тысячам российских разработчиков, включая как текущих, так и бывших пользователей продуктов JetBrains.

Сейчас платформа находится на этапе бета-тестирования. Во II квартале текущего года намечен запуск публичного баг-трекера. В III квартале планируется выпустить стабильную версию OpenIDE, а IV квартале включить платформу в Реестр российского ПО.

Как сообщалось, компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux. Причем большая часть выручки группы приходится на продажи именно ОС. В то же время стратегия "Группы Астра" предусматривает, в частности, расширение продуктовой экосистемы. Целевой показатель - более 50% выручки компании должно приходиться на продукты экосистемы ОС.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время ПАО полностью или частично владеет более чем 20 ИТ-компаниями в России и Белоруссии.