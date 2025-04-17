Минздрав отметил сокращение времени диагностики за счет ИИ до 40%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Экосистема сервисов искусственного интеллекта создана в сфере здравоохранения в России; использование систем с ИИ сокращает время диагностики до 40%, сообщил на Глобальной неделе здравоохранения в Абу-Даби первый замминистра здравоохранения России Владимир Зеленский. Его цитирует пресс-служба Минздрава.

"Внедрение систем с ИИ уже сегодня позволяет анализировать более 600 тысяч медицинских исследований в месяц, сократив время диагностики на 30-40% и повысив показатели выявления патологии на 15-20%", - сказал Зеленский.

По его словам, в России создали целую экосистему сервисов искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.

Зеленский сообщил, что в 2024 году скрининговую маммографию с использованием ИИ внедрили в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

"Мы внедряем технологии искусственного интеллекта не только в качестве медицинских изделий, мы массово используем чат-боты для организации визитов к врачу, распознавания голоса и анализа неструктурированных текстов медицинских карт. Также мы развиваем чат-боты для поддержки здорового образа жизни", - отметил замминистра.