Песков счел неправильным вопрос о передаче новых регионов РФ под контроль Москвы как условии завершения конфликта

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью РФ, поэтому вопрос о передаче их под контроль Москвы как об условии завершения конфликта не стоит.

Во время общения с журналистами в четверг ему задали вопрос, "является ли передача четырех регионов - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей под контроль Москвы - обязательным условием для окончания военных действий".

"Неправильная в корне формулировка - эти регионы являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Поэтому так вопрос ставить невозможно", - сказал Песков журналистам.