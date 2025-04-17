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ЦБ предложил отменить исключительный статус Сбербанка при выплате пенсий военным

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Центробанк РФ поддержал законопроект о расширении способов выплаты пенсий военнослужащим и приравненным к ним категориям, но предложил исключить из текста прямое упоминание ПАО "Сбербанк России" и закрепить нейтральную конструкцию, при которой перечень банков определяет правительство РФ исходя из ряда критериев.

Отзыв ЦБ на законопроект (N870780-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, пенсии военнослужащим, пожарным, сотрудникам МВД, ФСИН, наркоконтроля и Нацгвардии выплачиваются через Сбербанк или "Почту России". Также правительство может включить в перечень иные банки, если они соответствуют трем условиям: имеют капитал не менее 100 млрд руб., находятся под контролем государства или Банка России (через владение более 50% голосующих акций) и могут работать с государственной тайной. Такая возможность была закреплена в законе с 1 января 2018 года. В том же году распоряжением правительства РФ в перечень были включены ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов и Промсвязьбанк. Тем не менее, для добавления каждой новой кредитной организации по-прежнему требуется отдельное распоряжение правительства.

Внесенный правительством законопроект сохраняет в тексте указание на Сбербанк и "Почту России" как возможные каналы выплат, а также добавляет возможность перечислений через Федеральное казначейство. Как указано в пояснительной записке, это необходимо для ускорения выплат военным пенсионерам и повышения эффективности исполнения бюджета за счет прямых перечислений через Казначейство на карты "Мир".

"Комитет Государственной думы по обороне поддерживает концепцию законопроекта, поскольку, как представляется, предложенный порядок оптимизирует процедуру доведения пенсий военным пенсионерам и членам их семей путем выбора способа ее выплаты, в том числе и без привлечения банков-агентов", - говорится в заключении профильного комитета.

Банк России поддержал концепцию законопроекта, но в своем заключении указал на избыточность прямого упоминания Сбербанка в законе. По мнению регулятора, действующий порядок уже предусматривает возможность использования других банков при соблюдении установленных критериев. ЦБ предложил использовать нейтральную формулировку, согласно которой банки определяются правительством РФ, без отдельного упоминания Сбербанка.

"Считаем указание на ПАО "Сбербанк России" излишним, поскольку установленный (...) порядок выплаты пенсий предусматривает возможность (...) выплат иными банками, определяемыми в соответствии с частью второй указанной статьи", - говорится в заключении регулятора.

В итоге, если позиция ЦБ будет учтена, военные пенсии смогут выплачиваться через Казначейство, переводом соответствующих сумм через организации федеральной почтовой связи и через банки, перечень которых определит правительство.

Как сообщалось ранее, Сбербанк утратил монополию на выплату военных пенсий с 1 января 2018 года. Госдума приняла соответствующие поправки в рамках исполнения поручения премьер-министра РФ, направленного на обеспечение конкуренции при отборе банков-агентов.

ЦБ РФ Сбербанк
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