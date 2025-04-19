Решения на острие войны: как работала Ставка Верховного Главнокомандования

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В рубрике "Так ковалась Победа" ранее мы писали о некоторых фронтовых наступательных операциях Красной армии, об искусстве командиров фронтов и армий. Но ими руководили Ставка Верховного Главнокомандования и сам Иосиф Сталин. И в этой статье политический обозреватель "Интерфакса", кандидат исторических наук Вячеслав Терехов раскрывает тему разработки ими оперативных планов действий фронтов.

Как и при подготовке предыдущих материалов, в этой статье приводятся сведения из мемуаров маршалов Советского Союза, в первую очередь Г. К. Жукова и А. М. Василевского, а также из документов, опубликованных в пятитомнике "В штабах Победы. 1941-1945".

Срочный звонок в посольство Германии

22 июня 1941 года. Раннее утро, 3 часа 40 минут. Начальник Генштаба Г. Жуков требует у начальника охраны Сталина, несмотря на его протесты, срочно разбудить шефа. Разбудили. Жуков: "Доложил обстановку и попросил разрешения начать ответные боевые действия. Сталин молчит. Слышу лишь его дыхание". Наконец, получает распоряжение вместе с наркомом обороны С. Тимошенко прибыть в Кремль. В 4 часа 30 минут там начинается совещание членов Политбюро с участием наркома обороны и начальника Генерального штаба.

Звучит полностью неожиданное для всех первое распоряжение Сталина: "Надо срочно позвонить в германское посольство".

Чтобы понять причину этого распоряжения, обратимся к истории. Сталин ее хорошо знал, это видно и по его работам, и по речам. И он, естественно, помнил, что кайзеровская Германия объявила войну России за начатую в стране мобилизацию, увидев в этом шаге стремление страны первой начать военные действия. Вот почему Сталин накануне отказал в просьбе наркома Тимошенко направить директиву о приведении войск приграничных округов в полную боевую готовность. Как пишет Г. Жуков, Сталин заметил: "Такую директиву давать преждевременно, может быть, вопрос еще уладится мирным путем. Надо дать короткую директиву, в которой указать, что война может начаться с провокационных действий немецких частей". Вот чем может объясняться попытка связаться с послом: он хотел выяснить, не может ли это быть провокацией без ведома Берлина?

Но посол сам запросил прием и встретился с Молотовым. Как доложил нарком, вернувшись на заседание: "Германское правительство объявило нам войну". Все встало на свои места.

Первый рабочий день Сталина

Я хорошо помню доклад Н. Хрущева "О культе личности Сталина". Там, и это особенно врезалось в память, уверен, не только моему поколению, говорилось о растерянности Сталина на протяжении всей следующей недели после этого утра. Так вот, благодаря составителям пятитомника, мы имеем факсимильные снимки из журнала регистрации распорядка первого рабочего дня Сталина.

Первое совещание началось в 5 часов 45 минут и продолжалось до 9 часов 30 минут. Участвовали: Молотов, Берия, Тимошенко, Мехлис, Жуков, затем с 7 часов 30 минут к ним присоединились Маленков, Микоян, Каганович, Ворошилов, Вышинский, Кузнецов (Молотов, Берия, Маленков, Каганович, Ворошилов – члены Политбюро, каждый из которых имел сектор ответственности в экономической и общественной жизни страны; Мехлис - член Оргбюро ЦК ВКП (б); Кузнецов - командующий флотом, Вышинский - замнаркома иностранных дел).

Всего в этот день Сталин провел 29 заседаний, участники которых имели свои высокие ответственные должности в народном хозяйстве и Вооруженных силах. Я специально так подробно рассказал о составе совещаний, чтобы была понятна степень "растерянности", как сказал Хрущев, лидера страны.

Создание Ставки Верховного главнокомандующего и Государственного комитета обороны

На следующий день после объявления войны была создана Ставка Главного Командования Вооруженных сил, которую возглавлял нарком Тимошенко. Но вскоре стало ясно, что проявляется некое дублирование, ибо окончательно решение все равно было за Сталиным. И 10 июля была создана Ставка Верховного Главнокомандования во главе со Сталиным - 19 июля он займет должность наркома обороны, сменив С. Тимошенко. И только 8 августа указом Президиума Верховного Совета СССР он будет назначен Верховным главнокомандующим.

Как Москва не сразу строилась, так и Ставка Верховного Главнокомандования не сразу стала "мозгом" Вооруженных сил СССР. Функции каждого члена еще не были ясны, положения о Ставке тоже не было. Четкий режим в ее деятельности начал прослеживаться позже. При этом, как отмечал маршал Василевский, в полном составе Ставка никогда не собиралась, так как "большинство из ее членов выполняли одновременно ответственные обязанности, часто находясь за пределами Москвы, главным образом на фронте".

Естественно, надо было менять и систему государственного управления. Так как заранее, в мирное время, не была подготовлена соответствующая модель управления страной на случай войны, было решено продублировать Совет труда и обороны, действовавший в годы Гражданской войны. Таким образом и был создан Государственный комитет обороны страны. За время его работы до начала сентября 1945 года будет принято около 10000 постановлений, касающихся деятельности экономики страны.

Война по старым схемам

Деятельность по переводу Вооруженных сил с мирного режима учебы на военные действия тоже была чрезвычайно трудной. Опыт начального периода и первых месяцев войны показал, что структура органов стратегического руководства действующими фронтами и флотами не отвечали требованиям складывающейся обстановки. Положение осложняло и отсутствие боевого опыта у командиров. В одном из телефонных разговоров с Жуковым в первые дни войны Сталин сказал: "Наши командующие фронтами не имеют достаточного опыта в руководстве боевыми действиями войск и, видимо, несколько растерялись".

Большинство командного состава, как пишет Жуков, "слишком канонизировали опыт первой мировой войны …теоретически они понимали изменения произошедшие в характере и способах ведения Второй мировой войны. Однако на деле, они готовились вести войну по старой схеме…".

В 1942 году Верховный произвел ряд принципиальных перестановок в высшем военном руководстве. Все предвоенные маршалы отойдут в тень и станут фигурами второго плана.

Не лишним будет заметить, что Первый маршал СССР Климент Ворошилов после неудач в финской войне 1940 года был отстранен с поста наркома обороны. О его ошибках скажут позднее: 1 апреля 1942 года ЦК ВКП(б) примет постановление "О работе товарища Ворошилова". В нем будет сказано о "большом неблагополучии и отсталости в наркомате обороны в годы финской войны". Но не только это: при анализе его деятельности на посту "главнокомандующего Северо-Западного направления, имеющего своей главной задачей защиту Ленинграда", в постановлении будет зафиксировано, что "тов. Ворошилов не оправдал себя на порученной ему работе на фронте". Но даже на фоне всех нареканий он остался членом Ставки.

Командование не готово

Перед Ставкой с первых дней войны со всем трагизмом встала проблема неумения части командиров организовать бой. 1 января 1942 года Жуков как член Ставки написал в приказе, что "части топчутся на месте, не имеют успеха и несут большие потери (…)". Он отмечал необходимость непрерывно изучать обстановку в динамике боя и немедленно при надобности реагировать. Также он потребовал, чтобы пехотные командиры учились взаимодействовать с артиллерией, так как, по его наблюдению, это было самым слабым звеном в организации боя.

Проявилась и еще одна серьезная проблема: неумение использовать новые образцы техники. Так появился приказ Ставки "О боевом использовании танковых частей и соединений". В ответ на просьбы фронтов в 1941 году Сталин неоднократно писал, что "наши ресурсы ограничены", и "надо научиться воевать не числом, а умением, иначе вам не хватит всего вооружения, производимого в стране".

Ситуация на фронте требовала с первых же дней вникать в такие проблемы, которые сейчас кажутся мелочами. Например, 24 января 1942 года Сталин подписал приказ, в котором он запрещал без его санкций "производить назначения на должности командиров бригад, дивизий и им равных соединений". Он формировал структуру командиров среднего звена, которая ляжет в основу всех войсковых соединений.

В тяжелых битвах прошел 1941 год. К сожалению, низкий уровень подготовки военных кадров будет проявляться и в течении 1942 года. В начале марта наступление советских войск под Москвой будет остановлено. 17 марта 2-я советская армия будет окружена, как потом объяснит К. Мерецков, "из за недостатка снарядов и господства вражеской авиации". 28 июня она перестанет существовать. Командующий Волховской группы войск будет снят с должности за невыполнение приказа Ставки.

На южном направлении дела тоже будут складываться неудачно. 6 февраля будет привлечен к суду маршал Кулик "за самовольную сдачу Керчи". Подвергнется разгромному анализу и поражение Крымского фронта, который "имел большое превосходство над противником в пехоте и артиллерии и лишь несколько уступал в авиации". Причины несостоятельности руководства войсками Ставка усмотрит в полном непонимании природы современной войны.

Несмотря на это, Ставка начала подготовку к защите Сталинграда.

Сталинград - начало конца гитлеровской Германии

Перефразируем Пушкина (думаю, он поймет и простит): Сталинград, как много в этом звуке для сердца не только русского слилось, как много в нем отозвалось.

Процитирую из мемуаров Жукова: "Наше превосходство над немцами ощущалось и в том, что Советские Вооруженные силы научились сохранять в глубокой тайне свои намерения, производить в широких масштабах дезинформацию и вводить противника в заблуждение. Скрытные перегруппировки и сосредоточение войск позволяли осуществлять внезапные удары по врагу".

Еще шли кровопролитные бои за Сталинград, а в Ставке, как свидетельствуют маршалы Жуков и Василевский, шла полным ходом разработка такой крупнейшей стратегической операции, как план наступления трех фронтов в районе Сталинграда. Изучались разведывательные данные о противнике, поступавшие от фронтов и войск, изучались соображения командующих фронтами, видами вооруженных сил.

Судя по документам, члены Ставки Жуков и Василевский часто перелетали от штаба одной армии и фронта к другому. В проработках также участвовали начальники артиллерии, авиации, бронетанковых войск. Но Жуков и Василевский решали такие вопросы, суть которых по решению Сталина раскрывать до определенного момента было нельзя даже командующим фронтов.

Оба маршала отмечают, что Сталин особо внимательно следил за обеспечением авиации всем необходимым. В одной телеграмме на фронт Жукову он пишет, что "опыт войны с немцами показывает, что операцию можно выиграть лишь в том случае, если мы имеем превосходство в воздухе. Если у Еременко и Ватутина этого нет, то операция закончится провалом".

К первым числам декабря кольцо окружения противника было сжато.

Эпилог

Хочу привести воспоминаниями двух офицеров – немецкого и румынского. Офицер армии Паулюса: "Мы вынуждены были начать отход по всему фронту. Однако отход превратился в бегство… Кое где вспыхивала паника… Путь наш был устлан трупами, которые метель, словно из сострадания, вскоре заносила снегом… Мы уже отступали без приказа".

Теперь короткая выдержка из дневника румынского офицера: "Кольцо вокруг наших частей сжимается… Сегодня большой религиозный праздник. Чем согрешили мы или наши предки? Избежать катастрофы у нас нет шансов". Остается добавить, что вся группа румынских войск капитулировала.

В общей сложности с 19 ноября по 2 февраля 1943 года в боях за Сталинград было уничтожено 32 дивизии и 3 бригады противника, остальные 16 дивизий потеряли от 50 до 75 процентов личного состава. Потери в районе Дона, Волги, Сталинграда потрясли всю военную машину гитлеровской Германии.