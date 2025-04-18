Временные ограничения введены в аэропорту Саратова

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщает в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин)", - говорится в сообщении.

Вечером 17 апреля временные ограничения вводились на прием и вылет рейсов в аэропортах Владикавказа и Грозного.