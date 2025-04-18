Патрушев призвал превратить порты Трансарктического транспортного коридора в мультимодальные хабы

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Порты Трансарктического транспортного коридора надо осовременить, чтобы они стали "точками роста" для приморских регионов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Порты Трансарктического коридора должны стать "точками роста" для приморских регионов. Их необходимо трансформировать в современные, мультимодальные транспортно-логистические хабы, развитие которых должно быть тесно увязано с комплексным развитием прилегающих территорий и шельфовой зоны", - сказал Патрушев в Архангельске на совещании по вопросу развития портовой инфраструктуры в интересах обеспечения функционирования Трансарктического коридора.

Он отметил, что Трансарктический транспортный коридор для России - "это не только прямой выход на мировые рынки, но и возможность обеспечить связанность приморских регионов и страны в целом, дать импульс социально-экономическому развитию и решению задач, поставленных президентом РФ".

Патрушев также считает необходимым создавать и внедрять технику, обеспечивающую высокую точность навигации морских судов в Арктике в условиях умышленно созданных помех.

"В целях повышения безопасности мореплавания высокую актуальность имеет решение задач по обеспечению связи и навигации в высоких широтах. Необходимы разработка и внедрение технологических решений по использованию специальных автономных средств позиционирования судов, обеспечивающих необходимую точность и являющихся более устойчивыми к помеховым воздействиям, в том числе преднамеренным. Не менее важно обеспечить мониторинг ледовой обстановки и условий судоходства в арктических широтах", - подчеркнул он.