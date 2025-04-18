Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Валентиновка в ДНР

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта, за последние сутки - поселок Валентиновка в ДНР, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Калиново и Валентиновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировкой за неделю нанесено поражение 19 бригадам и одному полку ВСУ, потери украинской армии составили: более 2170 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, двух штурмовых, артиллерийской бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что потери армии Украины за неделю составили: свыше 1730 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 21 склад боеприпасов.

По данным военных, подразделения группировки "Центр" в течение неделю взяли под контроль населенные пункты Елизаветовка и Преображенка в ДНР, а также нанесли поражение 18 бригадам и одному полку ВСУ.

"Потери противника составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 35 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, включая шесть 155 мм самоходных артиллерийских установок Paladin производства США, Caesar производства Франции и Krab польского производства", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесли удары по 11 украинским бригадам.

По информации военных, за неделю армия Украины потеряла: более 1020 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что в зоне ответственности группировки потери украинской армии составили: свыше 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 56 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 12 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов.