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Военные РФ нанесли удар по ключевым производственным площадкам выпуска БПЛА на Украине

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам ВПК Украины, инфраструктуре аэродромов и другим объектам, заявило министерство обороны РФ.

"С 12 по 18 апреля Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, центры подготовки операторов дронов", - сказано в сообщении, распространённом в пятницу.

Поражены "также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", говорится в сообщении.

Ведомство также заявило, что утром в пятницу "нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины".

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сказано в сводке.

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Украина Минобороны
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