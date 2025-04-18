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Продажа зерна из госфонда РФ на этой неделе снизилась на треть

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Объем зерна, проданного на этой неделе из госфонда, составил 10 125 тонн, что на треть меньше, чем на прошлой неделе (15 255 тонн), следует из материалов Национальной товарной биржи (НТБ).

Стоимость проданного зерна снизилась до 155,2 млн рублей с 277,9 млн рублей.

Три из пяти торговых дней завершились без результатов. На прошлой неделе безрезультативным был одни день.

Товарные интервенции (продажа зерна из госфонда) возобновились 27 января после перерыва с конца декабря прошлого года. За этот период, по данным НТБ на 18 апреля, продано 145 125 тонн на 2,145 млрд рублей. Наибольшим спросом пользовалась пшеница 3-го и 4-го классов урожая 2022 года.

Торги продолжатся на будущей неделе.

Товарные интервенции на рынке зерна начались 19 августа 2024 года и с перерывами шли до 27 декабря. За этот период из фонда было продано 115 425 тонн зерна на 1,769 млрд рублей. Затем был перерыв до 27 января 2025 года.

Как сообщалось, в конце декабря 2024 года правительство одобрило продажу в 2025 году до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда. Фонд формируется в ходе закупочных интервенций.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

НТБ Национальная товарная биржа
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