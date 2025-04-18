В РФ оценили потери ВСУ за время боев на курском направлении в 75 тыс. человек

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины с начала боевых действий на курском направлении потеряли свыше 75 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 75 005 военнослужащих", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, за сутки потери армии Украины там составили более 225 военнослужащих. Также уничтожены два бронетранспортера, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета ВСУ.