Верховный суд РФ 25 лет назад впервые применил удаленное участие осужденных

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Видеоконференцсвязи (ВКС), активно применяемой в Верховном суде, исполнилось 25 лет.

"19 апреля 2000 года Верховный суд впервые рассмотрел три уголовных дела в режиме удаленного участия осужденных и лиц, содержащихся под стражей, используя на тот период новую информационную технологию - видеоконференцсвязь", - рассказал начальник отдела видеоконференций и связи Верховного суда Андрей Герман в опубликованной статье "Четверть века применения видеоконференцсвязи в Верховном суде РФ".

По его словам, видеоконференцсвязь показала высокую эффективность, оперативность, удобство и исторический урок в развитии технологии.

По словам Германа, во всем мире видеоконференция в судопроизводстве применялась только в судебно-пенитенциарной системе в основном для заслушивания свидетельских показаний и общения осужденных с адвокатами и родственниками.

"Именно в России видеоконференцсвязь была впервые применена непосредственно в ходе судебных заседаний. С этого времени в РФ началось формирование видеоконференцсвязи федерального уровня для проведения дистанционных судебных заседаний", - рассказал Герман.

Первое судебное заседание с использованием ВКС прошло 18 ноября 1999 года при рассмотрении кассационной жалобы осужденного в Челябинском областном суде. Первое слушание дел в Верховном суде в режиме удаленного присутствия осужденных было проведено 19 апреля 2000 года.

В настоящее время Верховный суд России может работать с любым из более чем 2,5 тысячи судов различного уровня. С 2018 года к системе видео-конференц-связи стали подключаться мировые участки судей.

С 2023 года к дистанционному участию судебных заседаний стали подключаться изоляторы временного содержания и центры содержания иностранных граждан МВД России.

В период пандемии в 2020 году непрерывность деятельности Верховного суда во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) сделали более чем актуальным дистанционное участие в заседаниях суда. Тогда была

произведена интеграция технологий видеоконференцсвязи и веб-конференции, которая позволяет участнику выходить на видеосвязь через интернет из офиса или своего дома.

К основным преимуществам от использования технологий судьи и специалисты единодушно относят ряд моментов, среди которых экономия денежных средств и времени, повышение безопасности, сокращение сроков рассмотрения дел.

"Таким образом, 25 лет назад как у нас в стране, так и в других странах, стал учитываться опыт работы судебной системы Российской Федерации и применяться в соответствии с законами государства. Опыт в организации телекоммуникационной среды для видеоконференции Верховного суда стал фундаментом для многих стран", - заключил Герман.